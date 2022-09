Saxion strenger voor buitenlandse studenten na misbruik studentenvisa

Jongeren uit Bangladesh, Sri Lanka of Nepal belanden niet meer zomaar in de collegebanken van Hogeschool Saxion. De hogeschool verscherpte de regels voor buitenlandse studenten uit bepaalde risicolanden na misbruik van studentenvisa. ‘Studenten buiten de EU moeten vooraf hun inschrijfgeld betalen’, meldt een woordvoerder.

Een grote groep buitenlandse jongeren maakte misbruik van het studentenvisum. Eenmaal in Nederland duiken ze niet in de studieboeken, maar gaan ze illegaal aan het werk. De groep ‘verdwijnstudenten’ komt uit Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Nigeria en India, bleek uit onderzoek van NRC. Het zou gaan om ‘tot soms honderden’ studenten per hogeschool per jaar, de exacte aantallen zijn onbekend.

Strengere regels

„Het is een landelijk probleem”, zegt een woordvoerder van Saxion. De hogeschool met vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn hanteert daarom strengere inschrijfregels voor studenten van buiten de EU, legt ze uit. Deze groep moet vooraf in een keer hun inschrijfgeld betalen. Ook moeten zij aantonen dat ze hun verblijf in Nederland kunnen betalen en dat ze huisvesting hebben geregeld. Pas dan vraagt Saxion hun visum aan bij de immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Juiste bedoelingen

Daarnaast toetst de hogeschool via een intakegesprek of de internationale studenten met de juiste bedoelingen naar Nederland komen, vertelt de woordvoerder. „Bij onvoldoende vertrouwen in de motivatie en tekenen dat iemand niet de intentie heeft om daadwerkelijk te gaan studeren vraagt Saxion geen visum aan. Studenten die niet meer studeren melden wij af bij de IND.”