Scheids Bas Nijhuis merkte weinig van ruzie tussen mannen VI: ‘Dynamiek was al snel weer terug’

Vaten gedumpt in buitenge­bied van Enschede, gemeente onderzoekt herkomst

9 september ENSCHEDE - Aan de Smalenbroeksweg in het buitengebied ten zuiden van Enschede heeft de politie deze woensdagochtend twee gedumpte vaten van 60 liter aangetroffen in een diepe sloot. Onduidelijk is wat er in de vaten zit, maar in het buitengebied van Enschede zijn het afgelopen jaar vaker vaten vol drugsafval gedumpt. Er is niemand aangehouden.