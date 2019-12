Scheidsrechter omver geduwd, speler spuwt grensrechter in gezicht

Video Huis onbewoon­baar na woning­brand in Enschede

10:52 ENSCHEDE - In een woning aan de Dr. van Hoekstraat in Enschede is zondagaochtend een brand uitgebroken. De bovenverdieping is flink beschadigd geraakt, er is niemand meer in de woning aanwezig. De brand is inmiddels onder controle.