Scheldpartijen, bedreigingen, boosheid en verdriet in Twentse apotheken door medicijntekort

Drinkwater duurder maken als het niet als drinkwater bedoeld is? ‘Staffel in prijs is zo gek nog niet’, zegt Vi­tens-directeur

Directeur Jelle Hannema van Vitens gaat over het drinkwater in vijf provincies. Ook Twente en de Achterhoek vallen onder hem. Door botsende belangen in het volle landje staat de waterwinning steeds meer onder druk. Daarom wil Hannema het meer dan honderd jaar oude netwerk van kleine productiebedrijven omturnen tot een meer robuust systeem rond grote, strategische bronnen. Ook moet het gedrag van de consument veranderen. Het drinkwater duurder maken als het niet voor de eerste levensbehoeften is, vindt hij zo gek nog niet. Een interview.

2 juli