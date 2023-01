Schimmel neemt woning in Enschede over, Ons Huis adviseert raampje open te zetten

De muren en woningen van het huis kleuren zwart van de schimmel. Kozijnen verrotten, behang laat los. Het gaat om een huis van woningcorporatie Ons Huis in de wijk het Varvik. Woningcorporatie Ons Huis heeft de kozijnen geregeld opnieuw geschilderd, maar zonder succes: de schimmel is hardnekkig.

Volgens de bewoonster hebben meer woningen in de straat er last van. Het zijn woningen van net na de oorlog, niet verduurzaamd. De bewoners hebben van Ons Huis gehoord dat ze moeten ventileren, een raampje open moeten zetten. Met de hoge energieprijzen is dat het laatste wat ze willen doen.

Ongezond, onacceptabel

Gemeenteraadslid Danny van Wakeren van BBE brengt de foto’s onder de aandacht van de wethouder. Volgens hem is die schimmel ongezond, leidt dat tot keelpijn en benauwdheid, kortom onacceptabel.

De wethouder is het daarmee eens, maar kan hier niks in betekenen. Ook hij heeft van Ons Huis gehoord dat ze beter moeten ventileren, ook al is het buiten koud en de energie duur. Diepemaat heeft zich laten vertellen dat een beter geventileerd huis sneller warm wordt.

Wachten op verduurzaming

Hij heeft van woningcorporatie Ons Huis begrepen dat die bezig is de woningvoorraad te verduurzamen. „En dan komen ook deze woningen een keer aan de beurt.” Wanneer dat is , is nog onduidelijk. Tot die tijd is er niks anders aan te doen dan een raampje open te zetten, meent hij.

„Iedereen heeft de mogelijkheid om naar de huurcommissie te stappen, zeker ook deze huurders.” De huurcommissie kan bemiddelen in huurgeschillen, maar zover hoeft het volgens Diepemaat niet te komen, niet in Enschede. Een oplossing heeft en geeft hij echter niet. Het is nog onduidelijk of de bewoners het hier bij laten zitten.

Schimmel achtervolgt Ons Huis. Eind december klaagden andere huurders van deze woningcorporatie over de staat van hun huis. Bewoners van de 100 jaar oude woningen aan de Borneostraat hebben moeite de woningen te verwarmen, ook daar groeit schimmel op de muren. Ook daar moeten de huurders hun tijd uitzitten. Ons Huis wil die woningen slopen en investeert er niet meer in.

Volledig scherm Schimmel in een woning aan de Nieuw Guineastraat © bewoner Nieuw Guineastraat

