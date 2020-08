'Schrikbarende’ stijging corona in Twente: 19 besmettingen op een dag

Vorige week waren dat er nog 21 in een hele week. Van de Twentenaren die zich laten testen, blijkt 3 procent op dit moment daadwerkelijk besmet. Eerder was dat nog 0,4 procent.

De besmettingen ontstaan onder meer in familieverband, in sportkantines en bij mensen die op vakantie zijn geweest. Een divers beeld, geeft Dinsbach aan. Ze ziet dat het aantal contacten van mensen oploopt. „Dat zijn er zo weer 30, 40, 50, blijkt uit bron- en contactonderzoek. Het is nu alle hens aan de dek. Deze cijfers laten zien dat het virus echt niet weg is.”

‘Moeten meer afstand houden’

De Veiligheidsregio Twente noemt de toename van het aantal besmettingen zorgwekkend en alarmerend. „We hebben lang positieve cijfers gehad, maar die gaan nu met sprongen omhoog”, zegt dienstdoend voorzitter Arjen Gerritsen. „We moeten echt strakker in de leer zijn, meer afstand van elkaar houden.”

Nieuwe piek komt te vroeg

Er was al rekening gehouden met een nieuwe piek van besmettingen in het najaar, maar die komt nu al midden in de zomer. „Dit komt te vroeg, we zijn met elkaar te gemakkelijk geworden”, meent Gerritsen.

Dwangsommen in horeca

Het is voor de Veiligheidsregio Twente reden om strenger te gaan handhaven. Dat is onder andere terug te zien in twee dwangsommen die afgelopen week zijn opgelegd in de Hengelose horeca en vier officiële waarschuwingen die zijn gedaan richting vier horecaondernemers in Enschede. Maar GGD en veiligheidsregio doen ook een nadrukkelijk beroep om mensen om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en ook op plekken waar niet gehandhaafd wordt, zoals thuis en in achtertuin, genoeg afstand te houden.

Snel testen

De GGD roept mensen op zich te laten testen zo gauw ze klachten hebben die kunnen wijzen op een besmetting met Covid-19. Sinds deze week kan aanmelden via www.coronatest.nl, waar mensen ook de uitslag kunnen zien na in te loggen met hun DigiD. In Twente zijn nu twee teststraten, in Goor en in Enschede. Maandag komt daar een derde bij, in Almelo.

De teststraten werken op dit moment met een tropenrooster, om de mensen die de test afnemen niet te zwaar te belasten. Zij zijn gehuld in plastic beschermingskleding, erg warm met dit weer. Door het tropenrooster lukt het op dit moment niet altijd om iedereen binnen 24 uur na aanmelding te testen. Dinsbach verwacht dat dit vanaf maandag wel weer mogelijk is.

Goed dat er zoveel getest wordt, zo zijn we er op tijd bij

