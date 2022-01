Schrikbarende toename van cybercrime in regio: de inbreker is een slimme jongen geworden

Waar is de junk die de radio uit je auto steelt? Net zoals woninginbraken en tasjesdieven neemt die vorm van criminaliteit af. Het aantal online misdrijven stijgt echter schrikbarend. Vandaag maakte de politie Oost-Nederland bekend dat in 2021 cybercrime met 73 procent toenam tegenover 2020: van 1600 naar 2700 zaken. Waarom is deze vorm van misdaad zo populair en wat doet de politie?