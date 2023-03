Scooterrijder botst tegen auto in Enschede en raakt gewond

Met video Graffiti zorgt voor een kleurrijk Wesseler­brink: ‘De wijk is mooier geworden’

Het is een prachtig gezicht als je er langsloopt. De paarse bloemen en de natuur afgebeeld op het elektriciteitshuisje in de buurt van het winkelcentrum Enschede Zuid. Als onderdeel van een project om de buurt mooier te maken is in de afgelopen jaren de wijk Wesselerbrink van graffiti voorzien. „We zijn de hele wijk doorgegaan”, aldus Agnes van Balen van de Wijkraad.