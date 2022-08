Scooterrijder gewond na eenzijdig ongeluk in Enschede

Insluiper zakt door dak in Gronau en vlucht

GRONAU - Bij een inbraakpoging in een woning in Gronau is in de nacht van donderdag op vrijdag een onbekende door een dak gezakt en gevallen. Dat gebeurde aan de Rüenberger Weg vlakbij de Nederlandse grens waar Gronau grenst aan Overdinkel.

13 augustus