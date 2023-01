Scooterwinkel La Souris verhuist naar vroegere Bever Sport: geen scooterverbod en meer ruimte

La Souris zit nu bijna drie jaar in de Korte Hengelosestraat. Een paar maand na de opening werd er een scooterverbod ingevoerd voor het centrumgebied. „Dat is voor een winkel als de onze niet zo gunstig”, zegt Stefano Duringhof, hoofd van de verkoopafdeling van de keten. Door te verhuizen naar net buiten de binnenstad is dat geen beperking meer.

Fatbikes populair

Duringhof ziet met de verhuizing een mooie kans om het aanbod uit te breiden. „Door de helmplicht is er van alles gaande in de scooterwereld. Er is veel vraag naar elektrische scooters en e-bikes. We gaan e-fatbikes verkopen.”Die zijn sinds de helmplicht voor snorscooters enorm populair geworden. „Dat betekent dat we ook meer ruimte nodig hebben. En een grotere werkplaats, waar we ook e-bikes kunnen repareren.” Die ruimte heeft had La Souris in de binnenstad niet.

De keten in scooterwinkels La Souris heeft vijftien winkels in Nederland en een in België. Om te groeien werkt ze aan winkels met scooters en stoere e-bikes en werkplaatsen. De winkels in Antwerpen en in Haarlem zijn al getransformeerd. De winkel in Enschede wordt de derde. „We krijgen op 1 maart de sleutel en gaan dan verbouwen. Dan zouden we half april open moeten komen, maar misschien wordt het mei.”

Helft van pand

Het pand tegenover het ziekenhuis staat dan bijna twee jaar leeg. Bever Sport vertrok in mei 2021 naar Hengelo. La Souris huurt 500 vande 875 beschikbare vierkante meters. Wie de andere huurder is, is nog niet bekend. Volgens makelaar Snelder Zijlstra is het huurcontract al wel getekend.