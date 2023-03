Scootmobielshop Enschede verhuist naar vroegere Bever Sport: oude pand wordt gesloopt

Scootmobielshop Enschede zit sinds mei 2012 aan de Hengelosestraat. „Maar er was al langer bekend dat het pand in de toekomst gesloopt wordt”, vertelt Jack de Vries, eigenaar van Scootmobielshop Enschede. „Die datum is al een paar keer opgeschort, maar komt er nu wel een keer aan. Dat wilden we voor zijn, anders is het maar afwachten waar je terechtkomt.” Door te verhuizen heeft de winkel weer zekerheid op een vaste standplaats.

Bereikbaar voor mensen met handicap

Voor De Vries was het belangrijk om een pand te vinden dat goed bereikbaar is voor mensen met een handicap, zo vertelt hij. „Er is hier genoeg parkeermogelijkheid in de buurt, dat vond ik in de zoektocht naar een nieuw pand essentieel.” Scootershop Enschede verhuurt en verkoopt nieuwe en gebruikte scootmobiels, rolstoelen, rollators, elektrofietsen, trapliften, driewielers en meer.

Helft van het pand

Wel gaat Scootmobielshop Enschede er in oppervlakte een flink stuk op achteruit. Ze moeten het voormalig Beverpand immers delen met scooterwinkel La Souris. „Dat is een opoffering die we moesten maken waardoor we een iets kleiner assortiment hebben dan voorheen. Maar de showroom blijft verder hetzelfde”, aldus De Vries. Volgens de eigenaar zit de grootste verandering hem in de garage: „We gaan van zes naar vier bruggen. Opzich is dat niet zo heel erg. Dat is gewoon een kwestie van goed indelen.”

Bever Sport sloot in mei 2021 de winkel aan de Haaksbergerstraat. Het pand tegenover het ziekenhuis heeft al met al zo’n twee jaar te huur gestaan. Scootmobielshop Enschede huurt 375 vierkante meter, La Souris huurt de overige 500.

Volledig scherm Scootmobielshop Enschede verhuist van de Hengelosestraat naar de Haaksbergerstraat. © Jeanique Koedijk