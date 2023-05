Senioren in Enschedese flat ten einde raad door torenhoge naheffing voor blokverwarming: ‘932 euro bijbetalen!’

Greetje maakt schoon op het balkon voor haar flat aan Het Leunenberg. De 77-jarige Enschedese woont nu elf jaar samen met haar man Karel (79) in het appartement op de eerste etage. Alles is gelijkvloers en dat was de reden hun riante huurwoning aan de rand van de stad te verruilen voor het appartement van de woningbouwcorporatie De Woonplaats.

Fikse naheffing

Samen met Karel knoopt ze de eindjes aan elkaar met hun pensioen en AOW. Ze zijn gezond, hebben elkaar en zijn tevreden. Maar de frustratie over de naheffing van De Woonplaats deze week is groot en zichtbaar bij hen. „We moeten 716,98 euro bijbetalen over het afgelopen jaar. Dat is toch niet te geloven!” Uitgerekend in de maand mei. De maand waarin de AOW hoger is door de uitbetaling van het vakantiegeld. „Nou..., op vakantie kunnen we niet meer, want dit bedrag is wel heel erg hoog”, zegt Greetje en zucht.