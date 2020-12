Serious Request in Enschede: ‘Wat een tussenstand’ en bijzonder eerbetoon aan Nicole (48)

Ook de afgelopen 24 uur is er door het publiek weer flink gesponsord gewandeld, in actie gekomen, gedoneerd en zijn er massaal platen aangevraagd voor geld. Met dit bedrag kan het Rode Kruis hulpverleners in binnen- en buitenland uitrusten met beschermingsmiddelen, voorlichting geven over het coronavirus, handwasstations aanleggen en vrijwilligers trainen om op een veilige manier een coronatest af te nemen.

Eerbetoon aan Nicole

Nicole (48) was vorig jaar initiatiefnemer om samen met haar collega’s te lopen voor 3FM Serious Request: The Lifeline. Dit jaar lopen haar collega’s en vrienden weer mee, maar helaas zonder Nicole. Ze is eerder dit jaar overleden aan de gevolgen van corona. Haar collega’s hebben inmiddels een bedrag van 25.020 euro gedoneerd aan Serious Request. ‘Natuurlijk doen we dit voor Nicole en voor het goede doel. Ik denk dat het goede doel op dit moment belangrijker is, want eigenlijk had Nicole hier natuurlijk bij moeten zijn’, vertelt haar vriend in de video.