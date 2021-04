Shanna uit Enschede kreeg 2 keer een postnatale depressie: ‘Ik voelde niet de connectie met mijn baby’

Vorig jaar duizend huurwonin­gen minder in Twente

29 april ENSCHEDE - Mensen die in Twente een woning willen huren, kunnen nog steeds 'binnen afzienbare tijd' terecht, maar het aanbod in 2020 was wel beduidend krapper dan in het jaar ervoor. Dat zegt John Olde Olthof, bestuurder van WoON-Twente. "Het is lastiger om de stap te maken."