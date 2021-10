Sharon en Rodin gaan wonen in een huis van stro in Enschede: ‘Iedereen begint over het huis van de drie biggetjes’

Eigenlijk woonden Sharon (31) en Rodin (30) best fijn in hun jaren 30-woning die ze een jaar of zes geleden naar eigen wensen opknapten. Maar nadat de kinderen kwamen twijfelden ze vooral over de plek langs de drukke Hengelosestraat. „Niet echt prettig voor de kids”, zegt Sharon en ze knikt in de richting van Carice (3) en Amelie (1). Het gezinnetje wordt over vijf maanden nog een keer uitgebreid.