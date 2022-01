Simone (55) uit Enschede is belangrijkste vrouwelijke rolmodel van Overijssel: ‘Inspirerende vakvrouw met groot hart voor theater’

Bouw moskee in Enschede blijft emoties losmaken: raadslid noemt voorzitter ‘kutwijf’, wethouder vindt het een ‘puinhoop’

ENSCHEDE - VVD-raadslid Joost Nijhuis wilde nog even iets zeggen, hoewel voorzitter Annelies Futselaar had gevraagd dat niet te doen. Ze deed zijn microfoon uit en even later onverwacht weer aan. ‘Kutwijf’, foeterde hij duidelijk hoorbaar. Het onderwerp: de bouw van een nieuwe moskee.

26 januari