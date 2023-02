Sinds de oorlog is alles anders voor Sofia, Russische pianiste in Enschede: ‘Ik wil praten met muziek, niet met woorden’

Oud & nieuw Vroeger en nu: de muur van het Janninks­com­plex is het bekendste skelet van Enschede

Een enorme muur met gaten, meer is er niet over van de weverij van het voormalig fabriekscomplex Jannink. Is het mooi? Tja, daar kun je over van mening verschillen. Maar er staat tenminste nog iets overeind, en dat is al heel wat.