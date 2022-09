Singelloop hoopt op records met sterk deelnemersveld

Luc Velzeboer (2021), Gert-Jan Wassink (2020 en 2019) en de Belg Kim Ruell (2018 en 2017) schreven de afgelopen vijf jaar de Singelloop alle drie al één of meerdere keren op hun naam. Gert-Jan Wassink noteerde daarbij in 2020 de snelste tijd: in 23:58 minuten was hij precies 20 seconden sneller dan Luc Velzeboer in 2021.

Hevige onderlinge strijd

De gelopen tijden liggen dicht bij elkaar, maar nog nooit stonden de mannen allemaal tegelijkertijd aan de start in Enschede. Dat belooft een hevige onderlinge strijd om de podiumplekken. Ook de Belg Yannick Michiels neemt deel. Hij won de loop in 2013 en verkeert momenteel in goede vorm. Vorig jaar liep hij zijn beste tijd op de 10 kilometer in Berlijn, met 28:52 minuten. Abdellah liep in 2021 een marathon in 2:08:48.

Opmerkelijke deelnemer bij de dames is paralympisch atlete Fatima El Iddrissi. Met haar visuele beperking kan ze net voldoende zien om mee te doen aan de wegwedstrijd in Enschede. Eerder dit jaar zette ze in Rabat (Marokko) not 16:28 neer op de 5 kilometer. Naast Marcella Herzog doen ook Famke Heinst en Elisabetta Ribeira d’ Alcala mee. Zij waren respectievelijk de nummers 1, 2 en 3 van 2021.

Parcoursrecord

De organisatie van de Singelloop hoopt met dit bovenstaand deelnemersveld op een parcoursrecord. Bij de mannen staat het record sinds 2015 op naam van Geoffrey Koech uit Kenia. Hij finishte dat jaar in een tijd van 22:49 minuten.

Het parcoursrecord bij de dames staat op naam van Olympisch triatlete Rachel Klamer uit het Twentse dorpje Beuningen. Zij finishte in 2019 in 26:38 minuten. Klamer neemt dit jaar niet deel aan de Singelloop.

Regionale toplopers

Naast een sterk (inter)nationaal deelnemersveld ontbreekt de regionale top niet tijdens de Singelloop. Bij de mannen doen Leon Sanderman, Niels te Pas en Fabian ten Kate een gooi naar de podiumplekken. Bij de dames vertegenwoordigen Lesley Smit en Elisabetta Ribeira d’ Alcala de regio. Smit keert na drie jaar terug bij de Singelloop. Ribeira legde in 2021 beslag op de derde plek achter Herzog en Heinst.

Nieuw onderdeel: Race Runners

Dit jaar staan voor het eerst ook Race Runners aan de start. Jongeren tot en met achttien jaar met een beperking leggen in een speciaal voor hen georganiseerde race het parcours van de kidsrun (850 m) af. Hierbij maken zij gebruik van een ‘running frame’: een op maat gemaakte loopfiets met een borststeun en drie wielen, één voor en twee aan de zijkanten. Ze besturen de loopfiets met het stuur boven het voorste wiel. In samenwerking met het Roessingh krijgen zij zo de kans deel te nemen aan een echte wedstrijd.

Marc Woesthuis, voorzitter Singelloop Enschede: „Na twee COVID-edities te hebben georganiseerd zijn we blij dat we onze 25e verjaardag met zo’n sterk deelnemersveld én een nieuw onderdeel zoals de Race Runners kunnen vieren. Of je nou deelneemt of supporter bent: we maken er samen een mooi hardloopfeestje van.” Overal langs de singels is er muziek. In het park is de Sportzone, waar kinderen allerlei sporten kunnen uitproberen bij de verschillende Enschedese sportverenigingen. In de Kidszone is een bungee-run-baan, opblaas-dartbord, bubbelbal, pijl en boog schieten, touwtrekken en vier-op-een-rij basketbal. Ook FC Twente KidsClub en YoungReds zijn van de partij.

Programma

Het startschot van de Menzis Singelloop en Djopzz Bedrijvenloop valt om 11:00 uur. Vanaf 12:45 uur gaan de Rabobank Kidsruns van start. Om 14:00 uur starten de Race Runners.

Met de Singelloop app kunnen deelnemers op basis van startnummer of naam live gevolgd worden tijdens de wedstrijd, van start tot finish. Ook de uitslagen zijn in de app terug te vinden. Beelden van de Singelloop worden live uitgezonden via de Facebookpagina en website van de Singelloop.