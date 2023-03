Slachtoffer en getuige van bijna fatale steekpartij in Glanerbrug zijn onvindbaar voor justitie

Made in Hengelo Na de ijsjes van Van der Poel worden hier nu doortimmer­de websites in elkaar gezet

De boel lag er jaren verlaten bij, maar het terrein van de afgebrande ijsfabriek van Van der Poel aan de Turbinestraat is weer in gebruik. De ontwikkelaars van Kodea timmeren hier apps, websites en webshops in elkaar die de handige buurjongen boven de pet gaan.