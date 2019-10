Slachtoffer liquidatiepoging Gronau eist ruim 60 mille schadevergoeding

ALMELO/GRONAU - De man die 24 mei 2017 in Gronau werd neergeschoten , eist een schadevergoeding van 66.000 euro. Zijn leven is volledig op zijn kop gezet en hij is nog altijd niet in staat om te werken.

In Almelo loopt de strafzaak tegen Maurits R. (25) die ervan wordt verdacht zes kogels op het slachtoffer te hebben afgevuurd. Vier daarvan waren raak. Advocaat Paul Droste die het slachtoffer bijstaat, legde uit dat zijn cliënt recht heeft op een materiële schadevergoeding van 36.000 euro – vooral omdat hij niet meer in staat is om te werken – en van 30.000 euro vanwege immateriële schade.

Lees ook PREMIUM Twee broers uit Zwolle en Oldebroek verdacht van acht moordpogingen in Twente Lees meer

Ernstig gewond

Rechter Liesbeth Venekatte hield de verklaring van het slachtoffer voor, wiens leven volledig op de kop is gezet. Hij is ernstig gewond geraakt. In het ziekenhuis moest hij uit veiligheidsoverwegingen onder een andere naam inchecken en voortdurend worden bewaakt. Hij mocht daarna niet terug naar zijn eigen huis.

Er zijn blijvende beperkingen door een beenlengte verschil omdat kogels het bot hebben verwoest. Hij slaapt nog altijd met een mes onder het kussen. Uit veiligheidsoverwegingen heeft hij geen contact meer met zijn familie.

Vijf liquidatiepogingen

R. wordt verdacht van vijf liquidatiepogingen in Gronau, Enschede en Almelo in 2017. Hij zou hebben gehandeld in opdracht van drugscrimineel Simo D. die in Duitsland vast zit vanwege een drugsdelict maar vanuit zijn cel wel mensen als R. voor zijn karretje hebben kunnen spannen.

De opdrachten van D. hebben volgens de politie ofwel te maken met conflicten met personen die banden hebben met Satudarah, ofwel voortkomen uit wraak voor het vreemdgaan van de vrouw van D. tijdens zijn gevangenschap waarover D. in de gevangenis te horen kreeg. De vrouw zou een relatie met een ander zijn aangegaan. Later volgde de aanslag in Gronau, op diens broer.

Quote Ik ben helemaal niet in Duitsland geweest R.

Hulsen met DNA

R. ontkent te maken te hebben gehad met de schietpartij op de broer van S. in Gronau. „Ik ben helemaal niet in Duitsland geweest”. De politie linkt S. aan deze aanslag via de gebruikte auto waarin R. heeft gereden met een vals kenteken. Ook is op het wapen dat in de auto werd gevonden DNA van R. aangetroffen en zijn de zeer speciaal type hulsen uit het wapen op de plek van het misdrijf gevonden.

Daarnaast blijkt uit telefoongegevens dat R. een zendmast in de buurt heeft aangeslagen. Ook zegt de politie bewijs te hebben uit tapgesprekken uit de directe omgeving van R., en zijn er verklaringen dat de verdachte 2.000 euro heeft gekregen voor de aanslag. Bovendien is er bewijs dat D. hem heeft gevraagd om het versleutelde chatprogramma Iron Chat op zijn mobiel te plaatsten.

Gestolen BMW's

R. reageert: “Ik heb wel vaker in gestolen BMW’s gereden en naar Almelo gebracht. Het kan best zijn dat ik ermee bij mijn ex ben geweest. Kan zijn dat ik er een tijdje in gereden heb. Ik kreeg gewoon bericht: kun je een auto ophalen, onder je hoede nemen of ergens neerzetten. Ik ben vaak zat met gestolen auto opgepakt. Ik heb wel eens een vrouw gevolgd, ik weet niet waarom ik dat moest. Ik had het vermoeden dat er een peilzender onderzat. Dan kreeg ik een berichtje dat ik die auto moest volgen, een of twee dagen.”

„Dat wapen heb ik wel eens vastgehad. Maar ik heb nooit met een wapen geschoten. Iemand heeft het mij laten zien. Beetje stoer mee gedaan. Geld heb ik gekregen voor het wegzetten van auto’s. Ik weet dat ik toen in een hotel van Van der Valk bij Hengelo ben geweest, maar weet niet meer precies wat ik heb gedaan. We zijn daar de hele tijd binnen gebleven. Hoe het kan dat mijn in die nacht ook in Almelo aanstraalde, weet ik niet. Het lijkt één en één is twee, maar dit keer niet”.