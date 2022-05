Slachtoffers verbijsterd over brutale scooterdief in Enschede: ’De beelden liegen er niet om, dit is echt absurd’

„Absurd!” Iets anders kan Albert de Bruijn van Pension Vredenberg er niet van maken. Maandagochtend meldt een bewoner van het pension aan de Esstraat dat de poort het niet meer doet. Dat is gek, want nog geen vijf maanden geleden is er flink geïnvesteerd in een gloednieuwe toegangsdeur met druppelsysteem. Albert de Bruijn: „Mijn zoon ging direct kijken en de deur was inderdaad kapot. Volgens een omwonende had iemand er met een scooter tegenaan gereden. Hè? Dat zal toch niet waar zijn…” Nou, de camerabeelden zeggen alles. „Wat is dit?! We snappen er helemaal niks van.”

Niet te rijmen

Op de beelden is te zien hoe een jongen op een rode Vespa vanuit het niets koers zet richting Pension Vredenberg. Hij ramt met de gestolen scooter drie keer tegen de poort van het pension. En rijdt weer vrolijk verder. Dit gebeurt allemaal op maandagochtend 8.17 uur, vlak nadat diezelfde scooter een paar straten verderop werd gestolen. „Dit valt echt totaal niet te rijmen”, zegt Albert de Bruijn nog vol ongeloof. „We kennen die persoon niet en er is geen enkele relatie met ons pension. Waarom zou je dit doen?” Hij plaatst de beelden op Facebook en wordt nog geen anderhalf uur later gebeld door de eigenaresse van de rode Vespa.

Eigenaresse geschrokken

Ze ontdekte maandagochtend niet alleen dat haar scooter was gestolen, maar ziet op Facebook ook dat er met haar scooter vernielingen worden aangericht. De eigenaresse is geschrokken, maar wil liever niet reageren. Ze heeft aangifte gedaan en hoopt dat de politie de zaak snel oplost. Het is voor beide partijen duidelijk dat het om dezelfde scooter en ook om dezelfde daders gaat. Er zijn volgens de eigenaresse meerdere vernielingen gepleegd in de wijk. Albert de Bruijn: „De scooter werd pal voor haar deur gestolen. Op die beelden zie je een meisje, een jongen en een zwarte scooter. Op onze eigen camerabeelden zien we diezelfde zwarte scooter met twee meiden. De jongen bestuurt de gestolen Vespa.”

Quote Ik doe geen aangifte. Dat kost zoveel tijd en rompslomp. En met wat voor doel? Albert de Bruijn, eigenaar Pension Vredenberg

Geen aangifte

Albert de Bruijn van Pension Vredenberg doet geen aangifte. „Dat kost zoveel tijd en rompslomp. En met wat voor doel? Er zijn twee bouten geknapt en de deur wordt vanmiddag direct gerepareerd. Onze beelden worden wel in de aangifte van de eigenaresse meegenomen.” Er is één ding waar hij reuze benieuwd naar is: waarom? „Wilde hij de gestolen scooter verstoppen? Maar op die andere scooter zaten al twee meiden, dus snel vluchten was geen optie. Het gekke is ook dat de poort inderdaad opengaat en dat hij er dan alsnog vandoor rijdt. De beelden liegen er niet om. Absurd. Dat is het.”