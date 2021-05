Slechts een beperkt deel van de verpakkingen die jij netjes scheidt, kan goed worden hergebruikt

Politie rolt twee hennepkwe­ke­rij­en op in appartemen­ten­com­plex in Enschede, 1000 planten aangetrof­fen

21 mei ENSCHEDE - De politie heeft vrijdag aan het begin van de middag twee hennepkwekerijen opgerold in een appartementencomplex aan de Berghuizenbrink in De Vlierstede. Verdeeld over twee appartementen zijn in totaal 1000 planten aangetroffen.