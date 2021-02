‘Slimme meter’ van Enexis spoort Twentse drugslabs op

Stelling Vaccineren ver van huis: ‘Je wilt niet voor een prik van vanuit Enschede naar Zwolle’

2 februari ENSCHEDE - Ouderen moeten vaak ver reizen voor een coronaprik terwijl in hun eigen woonplaats een vaccinatieplek is ingericht. Een echtpaar op leeftijd uit Enschede kreeg te horen dat ze in Zwolle of Hardenberg zou worden ingeënt. De verbazing was groot. „Kunnen ze op het vliegveld niet vaccineren in zo’n hangar?”