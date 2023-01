Softbal: jeugdige Canadese coach De Ruiter (24) naar Tex Town Tigers

TTT was al enige tijd op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. „Maar er was zeker geen paniek dat het niet zou lukken”, aldus teammanager Tim Oosterveld. „Met Sanne Bolhuis hadden we al een assistent-coach aangesteld en zij verzorgt de complete wintertraining. Ook al omdat Danielle de Ruiter pas in maart naar Nederland komt.”

Nederlandse roots

De naam De Ruiter verraadt al de Nederlandse roots. Haar opa is in het verleden naar Canada geëmigreerd. Danielle de Ruiter is nog nooit in Nederlands geweest en spreekt ook de taal niet. Via Caroline Powell, voormalig coach van Olympia Haarlem, kwam TTT in contact met De Ruiter. „Danielle heeft nog onder Powell in Amerika gespeeld”, aldus Oosterveld.