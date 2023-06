Softbal: teleurstellend resultaat Tex Town Tigers; dubbel verlies tegen Onze Gezellen

Met video Schrijvers­duo Wout en Maud heeft smaak te pakken en wil naar het Boekenbal

FC Twente-idolen Wout Brama en Maud Roetgering presenteerden vrijdag hun eerste voetbalavonturenboek; Wout en Maud en het geheim van de trainer. Deel twee zit al in hun hoofd. Daarin wordt het thema racisme en discriminatie in de voetballerij subtiel verwerkt. Het schrijversduo is vol wil zijn boodschap verder uitdragen in de talkshows op tv en het verwacht zeker een uitnodiging voor het Boekenbal.