Softbal: Tex Town Tigers uitgeput maar voldaan na marathonpartij in eerste speelronde; geen zeven slagbeurten maar twaalf!

Voor niks, nada, noppes: hier in Enschede haal je gratis bloemen­zaad­jes

Het is lente in Enschede! De bloesem bloeit en de bijtjes zoemen weer rond. Helaas hebben bijen het steeds moeilijker in Nederland, maar jij kan ze gratis helpen op 22 april. Dan is het Nationale Zaaidag.