Solar Team Twente met zonneauto naar race door de Sahara, nu Australië niet doorgaat

ENSCHEDE - Solar Team Twente heeft een alternatieve race gevonden voor het afgelaste wereldkampioenschap in Australië. In de Solar Challenge Morocco neemt het Twentse studententeam het dit najaar op tegen andere mondiale topteams.

Het gaan om een rallyrace van ruim 2.500 kilometer dwars door de Sahara. Een prachtig alternatief voor de race door de Australische, vindt het team. De schok over het niet doorgaan van de tweejaarlijkse race in Australië was eerder dit jaar groot voor Solar Team Twente. Het WK voor zonneauto’s kan door corona niet doorgaan. Negentien studenten zetten anderhalf jaar lang hun studie opzij om een nieuwe zonneauto te ontwerpen en bouwen, die in Australië gebruikt zou worden.

2500 kilometer door de woestijn

Teamleider Colin van Laar. „Het doel waar we al een jaar naartoe werkten, leek weg te vallen. Daar waren we echt even kapot van. Maar met rallyorganisatie Classic Events uit Vaassen is er een alternatief gevonden. Dit bureau nam het initiatief voor een 2.500 kilometer lange rallyrace onder de Marokkaanse zon. Ook Marokko zit wegens de pandemie nu nog op slot, maar de organisatie gaat ervan uit het land in het najaar weer open is voor buitenlandse gasten.

Vijf etappes

De Solar Challenge Morocco wordt een rally van vijf etappes. De race start en eindigt in havenstad Agadir en voert vooral door het zuidelijk deel van Marokko, aan de voet van het Atlasgebergte en de rand van de Sahara. Het team dat de totale afstand het snelst aflegt, wint.

Vergelijkbaar net Dakar Rally

De opzet verschilt daarmee van de inmiddels bekende race in Australië. In de World Solar Challenge (3.000 kilometer) starten de teams op het punt waar ze de voorgaande dag eindigden. In Marokko leggen alle teams dus dagelijks een etappe af van A naar B. Het concept is vergelijkbaar met de Dakar Rally. Het deelnemersveld is nog niet volledig bekend, maar zeker is dat veel topteams aan de start verschijnen.

Ultieme test

De race in Marokko betekent een compleet nieuwe, ultieme test voor RED Horizon. Dat is de zonneauto van Solar Team Twente - de negende in de rij - die momenteel in productie is en die in juli klaar moet zijn. De auto is in eerste instantie ontworpen voor het vlakke Australisch landschap. In Marokko zijn de hoogteverschillen groter. Het team zal de bouw van de zonneauto, de racestrategie en koers daarom moeten aanpassen.