Spaanse vereniging Enschede heft zichzelf op: ‘Zelfs geen mensen meer voor potje domino’

Tbs met dwangver­ple­ging voor Thijs ter H. uit Enschede voor het doden van zijn moeder Wilma

ENSCHEDE - Thijs ter H. is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn moeder in haar woning aan de Varviksingel in Enschede. Ter H. verkeerde ten tijde van de doodslag in een psychose en werd door deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar geacht.

24 oktober