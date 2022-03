Spannende dag voor Enschede: veel kapers op de kust voor stoeltje in gemeenteraad

Op zoek naar het gouden ei laten investeer­ders Twentse startups links liggen

ENSCHEDE - Investeerders die geld in startende bedrijven steken, laten Twentse startups links liggen. Van alle deals voor een kapitaalinjectie die er jaarlijks in Nederland worden gesloten, vinden er gemiddeld slechts 2 tot 4 procent plaats in Twente. Zeker gezien de aanwezigheid van de Universiteit Twente is dat heel weinig.

