Sparkasse looft beloning van 10.000 euro uit voor gouden tip na plofkraak geldautomaat Epe: ‘Het regende biljetten’

Zo'n 10 procent van de mensen heeft last van prikkelba­re darmen, maar je kunt er grip op krijgen

Een op de tien mensen heeft last van prikkelbare darmen. Er zijn wel tien oorzaken voor, zegt huisarts Karolien van den Brekel, op de vraag van een lezer of er een medicijn voor is. In deze rubriek beantwoorden onze deskundigen elke week een lezersvraag over gezondheid, voeding, relaties en andere onderwerpen.