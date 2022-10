Sparta en bibliotheek Enschede houden sportcafé met missie: oud-voetballers Youri Mulder en Michel Boerebach stimuleren het leesplezier

Geen bewijs voor woningover­val in Enschede, rechter spreekt drie verdachten vrij

ENSCHEDE/ALMELO - De opluchting is duidelijk zichtbaar als politierechter Ben Hendriks maandag aan het eind van de middag oordeelt dat er geen bewijs is dat drie mannen uit Enschede, Vroomshoop en Laren (NH) in februari vorig jaar de twee mannen in hun woning overvielen.

