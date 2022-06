Special Olympics in Twente officieel ten einde: records, tranen en vooral veel blijdschap

Meubilair tegen flatgebouw in Enschede in brand, vermoede­lijk brandstich­ting

ENSCHEDE - De brandweer in Enschede is vannacht uitgerukt om een brand in een stapel meubels aan de Vlierstraat in Enschede te blussen. Het meubilair lag tegen een flatgebouw aan en daardoor heeft het flatgebouw enige schade opgelopen.

