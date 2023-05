Speciale stichting voor gratis festivals en evenementen in Winterswijk: ,,Er moet hier wat te beleven zijn”

Nightskate Hengelo: ‘Je moet alleen een klein beetje kunnen skaten en natuurlijk ook kunnen remmen’

Stichting Nightskate Twente houdt vrijdag de eerste van in totaal veertien skeelertochten kriskras door de stad. Een van de organisatoren is Björn Waanders. Hij vertelt over de tocht die om 20.00 uur begint op het Stationsplein.