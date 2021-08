Speurhond Fellow vond vermiste Ibrahim in het Enschedese bos: ‘Dit is waarom wij dit werk doen’

Ibrahim was zaterdag al zestien dagen vermist. De familie was ten einde raad. Van de politie kregen ze de tip om contact te zoeken met de vrijwilligers van Signi. De inspanningen van die stichting leidden ertoe dat de familie rust en duidelijkheid heeft, zegt Ruurd Tuinstra. „Dat is waarom wij dit werk doen”, aldus de Signi-vrijwilliger.

Zoekplan en gebiedsverkenning

Tuinstra woont in Friesland, waar hij een wegenbouwbedrijf heeft. In zijn eigen tijd werkt hij als vrijwilliger voor Signi. Hij nam deel aan de zoekactie, samen met zes andere vrijwilligers en de speurhonden Power, Paddle en Fellow. Ze wonen verspreid over heel Nederland. „Fellow heeft het lichaam gevonden. Deze Mechelse herder is tien jaar oud. We hebben hem zelf opgeleid.”