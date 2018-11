Speurtocht naar Steenwijkse moordenaar Cumali Ata hervat met zoekingen in Zwolle en Steenwijk

De politie zoekt opnieuw naar Steenwijker Cumali Ata, de man die in 2004 zijn nicht Denise Celik om het leven bracht. In Steenwijk en Zwolle heeft de politie dinsdag zoekingen verricht.

De 18-jarige vrouw werd in het Dish-hotel om het leven gebracht door haar destijds 20-jarige neef Cumali Ata. Hij vluchtte na de moord naar het buitenland, maar afgelopen tijd is er meermaals contact geweest met zijn advocaat in Nederland. Ata werd bij verstek tot tien jaar cel veroordeeld, maar heeft nog geen dag vastgezeten voor de moord. Met hulp van familie vluchtte hij naar Turkije, waar hij mogelijk onder een andere naam heeft geleefd. In 2016 werd door Europol gemeld dat Ata opgepakt zou zijn, maar dit bleek later niet correct te zijn. Zijn naam prijkte jaren op de lijst van meest gezochte misdadigers van Europa. Tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond opnieuw aandacht aan de moord.

Volgens de politie is er de afgelopen tijd meerdere malen contact geweest met Cumali Ata's advocaat in Nederland en is er gesproken over een mogelijke vrijwillige terugkeer naar Nederland. Ata heeft via zijn advocaat laten weten dat hij zijn straf niet wil uitzitten. “Omdat hij dat heeft laten weten wordt opnieuw actief de opsporing ingezet”, schrijft de politie. “Dinsdagochtend worden daarom zoekingen gedaan in Steenwijk en Zwolle om alsnog zijn verblijfplaats te achterhalen.” Waar die zoekingen zijn is nog onduidelijk.

Afspraak in hotel in Enschede

Ata woonde ten tijde van de moord in zijn ouderlijk huis in Steenwijk en werkte als stratenmaker, toen hij een relatie kreeg met Denise, een 18-jarig nichtje uit Duitsland. Probleem was echter dat Denise al getrouwd was. Daar was Ata niet blij mee. Op 18 juni 2004 spraken ze af in Enschede. Denise en Cumali boekten een kamer in het Dish Hotel om er samen de nacht door te brengen. Halverwege de avond verliet de Steenwijker het hotel, alleen.

Een werkster ontdekte de volgende middag het dode lichaam van Denise tussen de lakens. Ze was gewurgd, constateerde een lijkschouwer. In de achttien uur tussen zijn vertrek uit het hotel en de ontdekking van het levenloze lichaam van Denise zag Ata kans om Nederland te verlaten.