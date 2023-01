Sponsoren houden Oldenzaalse wagenbouwers op de been: ‘Met huidige prijzen zou bouw praalwagen onbetaalbaar zijn’

Het is behaaglijk warm in de loods van De Spanvöggel aan de Thorbeckestraat, waar deze dinsdagavond volop wordt geklust aan de praalwagen. En dat terwijl de verwarming uitstaat. Niet te betalen in deze huidige tijd. Maar bij De Spanvöggel laten ze hun wagenbouwers niet in de kou staan. Wagenbouwer Stephan Spit wijst naar een dieselkachel bij de ingang van de loods. „Dat is veel goedkoper”, zegt hij vastberaden. Iedereen is zich bewust van deze hoge kostenpost. De wagenbouwers worden er bij het verlaten van de loods middels een briefje op de deur nog eens extra op geattendeerd: ‘Let op! Is de kachel uit?’.