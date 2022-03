Spontane hulp bij zoektocht naar 1000 vluchtelingenplekken in Twente

‘Urgente opdracht’

„Of we die duizend plaatsen dan al hebben, weten we niet. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk om zo goed als mogelijk te voldoen aan deze urgente opdracht”, zegt Wieffer. De regio kijkt verder dan alleen die duizend. De opgave voor iets langere termijn is namelijk om als regio tweeduizend plekken ter beschikking te hebben.

Spontane initiatieven

Of dat haalbaar is? „We proberen het en zeggen zeker niet bij voorbaat dat het niet kan”, aldus Wieffer. Behalve de gemeenten in Twente, krijgt ook de Veiligheidsregio Twente dus opvanglocaties aangereikt. Een voorbeeld van een aanbod is afkomstig van vastgoedbaas Jan van Eck, eigenaar van de voormalige Kooy-fabriek aan de Parkweg in Enschede en van Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE). Via VTE-directeur Marten Foppen werd vandaag (maandag) bekend dat in het gebouw aan de Parkweg eventueel ruimte vrij is voor vluchtelingenopvang. Het pand kent al meerdere huurders, waaronder CovidTestNederland, een coronatestlocatie.