‘Stadsjongetje’ uit Enschede Jan Smit weet inmiddels alles van schapen: ‘Mijn lievelingsdier? Het varken’

Klimaatcri­sis? Daar gelooft de wethouder duurzaam­heid niet zo in: ‘Dat woord laat ik me niet in de mond leggen’

ENSCHEDE - Droogte, hitte, dure energie. Windmolens, zonnepanelen, afkoppelen van gas. Hoe voortvarend de klimaatcrisis wordt aangepakt, is sterk afhankelijk van wie er aan het roer staat. In Enschede is dat Niels van den Berg, een wethouder die het woord klimaatcrisis niet in de mond wil nemen.

1 juni