Statenleden Forum voor Democratie Overijssel splitsen zich af: ‘Wij verlaten circus FvD’

start om 20.00 uur Doe vanavond mee met online pubquiz Tubantia (en win mooie prijzen)

16:50 Zin om te quizzen? Doe dan vanavond mee met de online pubquiz van Tubantia. Voor het eerst brengen we een live pubquiz in de huiskamer. De quiz bestaat uit 40 meerkeuzevragen, duurt ongeveer een uur en is via mobiel of computer eenvoudig te spelen.