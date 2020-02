Stefan Kuks herbenoemd als watergraaf van Vechtstromen

Kuks is sinds 1 januari 2014 watergraaf van het waterschap Vechtstromen. Daarvoor was hij zes jaar watergraaf van het waterschap Regge en Dinkel in Twente. Landelijk is hij daarnaast voorzitter van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dat gaat over ruimtelijke aanpassing van Nederland aan extreem weer, zoals hoosbuien, hitte en droogte door klimaatverandering. Stefan Kuks is ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij woont in Enschede.