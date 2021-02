Stellen over hun zenuwslopende eerste zoen: ‘Was mijn eerste date in 27 jaar!’

Kun jij het je nog herinneren? Die allereerste zoen met je liefde? Deze Twentse koppels wel. En ze werden - linksom of rechtsom - keihard geraakt door de pijl van cupido. Drie korte liefdesverhalen over ongemak, een fenomenale Tinder-match en de ‘eeuwige vrijgezel’. Omdat het Valentijnsdag is. ‘Ik ging voor een tongzoen, maar hij niet...’

Bianca beleeft eerste date in 27 jaar en het is meteen raak met Tinder-match

Ze zal het nooit vergeten, zegt Bianca Leusink (47) uit Enschede, de eerste zoen met haar partner in de zomer van 2018. Vrijdag 27 juli, om precies te zijn. „Toen ik bij het zwembad lag te zonnen kreeg ik een berichtje op Tinder... It’s a match! Een dj uit Arnhem met de mooiste lach die ik óóit heb gezien!”, vertelt Bianca over haar vriend Brian Uwuratuw (46).

Ze wisselen nummers uit via de populaire datingapp en dat resulteert diezelfde dag nog in een urenlang Whatsapp-gesprek, tot midden in de nacht. „Een dag later belden we, urenlang! We waren stapelverliefd en hadden het gevoel dat we elkaar al jaren kenden. We waren net 2 pubers”, blikt Bianca terug.

Maar ja, ‘live’ hebben de twee elkaar natuurlijk nog niet gezien. En dus spreken ze af in Enschede. Bianca is ‘doodzenuwachtig’, vertelt ze, net als haar match. „Het was mijn eerste date in 27 jaar!”

Ze treffen elkaar op het station. ‘Hij’ is gelukkig - „Je weet het maar nooit” - net zo leuk als op de foto. En andersom is het ook direct raak. Bianca en Brian vertoeven urenlang op Het Rutbeek. Als de zon ondergaat, is het moment daar: de eerste zoen. „Het was heerlijk! Pas om 2.30 uur gingen we naar huis. Ik heb hem afgezet bij zijn hotel en ben helemaal verliefd naar huis gereden. We zijn nog steeds bij elkaar en hebben in korte tijd veel heftige dingen met elkaar meegemaakt, maar de verliefdheid is echte liefde geworden!”

Brian Uwuratuw en Bianca Leusink.

‘Ik ging voor een tongzoen, maar hij niet...’

Soms kunnen ongemakkelijke momenten bijzonder goed uitpakken, deelt Elise Pool (23). De eerste zoen met haar huidige vriend Koen Horstman (25) was allesbehalve romantisch, maar - veel belangrijker - de twee Hengeloërs zijn sinds het ongemakkelijke (en achteraf stiekem ook best grappige) moment al twee jaar gelukkig samen.

Wat er gebeurde? „We liepen na onze tweede date naar huis, ik met mijn fiets in de hand. Ik had al een vermoeden dat hij me wilde zoenen voordat we afscheid zouden nemen...”, vertelt Elise. Haar intuïtie klopt. „Hij stopte voor zijn voordeur en gaf me ineens een korte zoen op mijn lippen, maar mijn fiets stond tussen ons in en daarom ging het niet heel vloeiend.”

Ze voelen allebei aan dat het ‘niet heel top ging’ en proberen het opnieuw, deze keer zonder blokkade van de fiets. Een mooie poging, maar stom genoeg wordt het er allemaal alleen maar ongemakkelijker op. „Ik had nog nooit iemand fatsoenlijk gezoend! Ik ging voor een tongzoen, maar hij niet... En dus leidde het tot een ongemakkelijk moment waarop ik écht niet wist hoe het verder moest en toch maar probeerde zijn mond open te wringen met mijn tong. Ik had ondertussen een knalrood hoofd gekregen. Hij lachte en zei: ‘In de toekomst gaan we dit vaker oefenen.’” En dat gebeurde. „We zijn nu al twee jaar samen!”

Koen Horstman en Elise Pool.

Van ‘eeuwige vrijgezel’ naar dolverliefd stel

Ze zeggen weleens: liefde komt wanneer je het niet verwacht. Dat gaat zeker op voor Mark Damhuis (46) uit Hengelo. De ‘eeuwige vrijgezel’ -zoals hij zelf verwoord - liep ‘zijn’ Bastianne (38) tegen het lijf toen hij de moed ‘eigenlijk al een beetje had opgegeven’.

Voor die eerste ontmoeting spoelen we even terug naar kerstmiddag 2019: een feestelijke avond in de Hengelose kroeg: „Ik zag in mijn ooghoek dat ene meisje staan. Met een sexy brilletje nog wel. Te verlegen om op haar af te stappen gaat de middag verder.”

Bastianne Neeleman en Mark Damhuis.

Ze verliezen elkaar uit het oog. Mark: „Eenmaal thuis heb ik spijt als haren op mijn hoofd dat ik haar telefoonnummer niet heb. Een zoektocht op Facebook levert niks op. Helaas. Het moest blijkbaar niet zo zijn.” Maar: „Wat mij niet lukte, lukte haar wel: ze vond me terug op Facebook!”

Via internet gaan er flink wat berichten over en weer tussen Mark en Bastianne Neeleman. „Virtuele zoentjes waren er genoeg. Maar geen echte. En dat wilden we stiekem allebei erg graag. Ze vroeg of ik haar een nieuwjaarszoentje wilde brengen. Dat wilde ik dolgraag, maar durfde ik eigenlijk helemaal niet. Toch heb ik ‘ja’ gezegd, dan kon ik tenminste geen smoesjes meer verzinnen terugkrabbelen...”

En dus staat Mark voor haar deur. In Almelo, op nieuwjaarsdag. „Met lood in de schoenen belde ik aan. De deur ging open en daar stond ze: nog mooier dan ik me haar kon herinneren van de week ervoor.” Binnen, op de bank, schuiven de twee steeds dichter bij elkaar. „Je kijkt elkaar diep in de ogen en dan is eindelijk dat moment daar waar je allebei de hele week al naar smacht...” De eerste ‘heerlijke’ zoen, die regelrecht uit een roman zou kunnen komen, naar de beschrijving van Mark: „Niet raar, niet te vlug, niet ongemakkelijk. Maar gewoon goed. Puur uit instinct. En passie.”

Daar blijft het niet bij: „Een jaar later zijn we nog steeds bij elkaar. En nog net zo verliefd. Zo verliefd dat we inmiddels bijna in ons nieuwe huis wonen.”

Voor wie niet genoeg krijgt van de liefdesverhalen... De oproep op deze site om ‘de eerste zoen met je liefde’ te delen leverde nog meer romantische inzendingen op: Irene Peddemors: „Alweer ruim 36 jaar geleden, bij discotheek Bays in Reutum kreeg ik de eerste zoen van mijn huidige man. Hij beloofde mij de week erop te bellen voor een volgend afspraakje. Mobieltjes kenden we toen nog niet. Alleen de vaste telefoon. Maar de vrijdag erop was ik nog niet gebeld... Ik had dit mijn broer verteld en hij was toevallig melkmonsternemer bij hen thuis. ‘Ik maak wel een boodschap bij hen thuis en stuur hem wel naar jou in de auto’, zei hij. ’ ‘s Avonds zat ik te wachten in de auto, op het erf van hun boerderij. Ik keek een beetje om me heen en het leek of ik vlammen in een schuur zag. Wat te doen, straks is het niets en dan sla ik een enorme blunder. Gelukkig kwam mijn broer toen terug, wilde mij net vertellen dat hij mijn vriendje niet had gezien, toen ik hem wees naar die schuur. ‘BRAND! schreeuwde hij, haal ze snel op!’ Nadien kreeg ik mijn huidige man toch te spreken. Gelukkig viel het allemaal mee. Maar de vlam was nu zeker overgesprongen. Of hij mij anders nog gebeld had was niet meer belangrijk. We zijn 3 jaar later getrouwd en nog steeds gelukkig samen.” Chantal Mastenbroek: „De eerste zoen met mijn grote liefde weet ik nog heel goed. De kus kwam zomaar vanuit het niets en was erg spannend. Omdat het buiten bij de Skihut (destijds de Stad van Enschede) was en omdat iedereen keek... We zijn inmiddels 17 jaar bij elkaar en bijna 10 jaar getrouwd. We hebben twee zonen van 7 en bijna 14 jaar!” Volledig scherm © Chantal Mastenbroek