Stelling: de jongste burgemeesterskandidaat in Tubbergen is 32 jaar, laat die het maar worden

De kracht van dialect in Spreukjes­book 2.0: ‘Waar Twents wordt gesproken is het altijd gezellig’

Het is ruim 170 bladzijden vol Twentse humor. Van A tot Z in dialect geschreven. Een bonte, veelzijdige verzameling korte, amusante verhalen, grappen en grollen. Het Tweents Spreukjesbook 2.0 van dialectschrijver Erik Hütte is verschenen. Het eerste exemplaar was gegund aan actrice Johanna ter Steege.