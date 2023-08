Stelling | Slecht weer of niet: ik ga gewoon weer in Nederland op vakantie

Made in Hengelo Met wilde vijvers en waterval­len wil Marcel (38) een alterna­tief bieden voor de tegeltuin

Al van kinds af aan is Marcel Buitenhuis gefascineerd door water. Nu heeft hij van het aanleggen van natuurlijke vijvers en watervallen zijn beroep gemaakt. Zulke waterscapes met rotspartijen en planten zijn over de grens in trek.