Stemmen tussen glimmende occasions met geur van banden: autobedrijf Hartgerink in Haaksbergen is voor even stembureau

Door wrede marteling in Enschede krijgt verslaafde Jonathan (41) toch gedwongen tbs

De 41-jarige Jonathan K. zat bij elkaar opgeteld bijna 13 jaar in de gevangenis, maar bleef in de fout gaan. Met de wrede marteling van een medeverslaafde in Enschede was voor de rechtbank een grens bereikt. De rechters in Almelo oordeelden dat alleen tbs met dwangverpleging de maatschappij tegen hem kan beschermen.