Stenen vallen van gevel winkelpand in hartje Enschede: ‘Gelukkig gebeurde het na winkeltijd’

Ninos uit Enschede zwierf over straat in het Duitse Lübeck

Ninos (15) uit Enschede is in het Duitse Lübeck teruggevonden, ruim vierhonderd kilometer van zijn woonplaats. Een politiewoordvoerder zegt dat de politie in Lübeck een jongen alleen op straat zag lopen en daar kennelijk genoeg reden in zag hem nader te bevragen.