Stephan D. was niet alleen toen hij Santana Everitz dood schoot aan de Oostburgweg in Enschede

Dat was het nieuws voor de nabestaanden van Santana Everitz. Ze waren naar Almelo gekomen om te zien wie de man was die hun geliefde Santana uit het leven heeft geschoten. Maar ook de familie van D. (54) was aanwezig op de publieke tribune om hem een hart onder de riem te steken.

Door het hoofd geschoten

Het OM is ervan overtuigd dat er meerdere mensen in het pand aan de Oostburgweg aanwezig waren toen Santana Everitz (41) om het leven werd gebracht. Hij werd door zijn hoofd geschoten en was op slag dood. Een belangrijke getuige weigert vooralsnog een verklaring af te leggen over wat er zich in het pand heeft afgespeeld. De aanklaagster wil dat die getuige bij de rechter-commissaris wordt gehoord en dat verzoek werd door de rechtbank ingewilligd.