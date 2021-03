Steunbetuigers aan Pieter Omtzigt lopen in Enschede mars voor CDA-Kamerlid

Een jonge PvdA’er in Enschede, kom daar maar eens om in een ooit vuurrode stad

9:30 ‘Rode burcht is nu een rechtse stad’, kopte deze krant onlangs met gevoel voor dramatiek na de instorting van links Enschede. Maar was het ook nieuws, het pak slaag dat de kiezer uitdeelde? Rood en Enschede, dat breng je nog hooguit in verband met de huiskleur van FC Twente of, in een verwaterde roze vorm, met de studentikoze schilderbeurt die Huize ’t Pott ten deel viel.