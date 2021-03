Steunmars voor Pieter Omtzigt in Enschede: ‘Er is iets aan de hand in onze samenleving’

Amerikaans succes voor film over verzetsman Leendert Overduin: ‘Dit verhaal overstijgt Enschede’

25 maart ENSCHEDE - Dat het een verhaal is dat Twente ver overstijgt, wist hij altijd al. „Als Leendert Overduin in Amsterdam had geleefd, dan was Schiphol naar hem genoemd”, zegt Willy Berends. Zijn documentaire over de dominee die honderden joodse Enschedeërs het leven redde, is inmiddels door meer dan 60.000 mensen bekeken. Op 8 april is de Amerikaanse première.