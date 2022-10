Stikstof zit verliesgevend Technology Base Twente in de weg: alleen nog voor ‘kleine’ bedrijven

Nieuwe studenten kijken niet naar ranglijs­ten, die kiezen op gevoel voor de UT… of niet

ENSCHEDE - De Universiteit Twente (UT) heeft de bachelor open dagen. Zaterdag en zondag bezoeken duizenden studenten in spé de campus om uit te vinden of Twente wat voor ze is. Juist op het moment dat de universiteit een duikeling maakte op de internationale ranglijst. Heeft dat effect?

