Stoffelijk overschot gevonden in bos in Enschede

Lekkage Aquadrome hersteld: Enschedees zwembad loopt langzaam weer vol

4 augustus ENSCHEDE - In Zwembad Aquadrome is de kraan eindelijk opengedraaid. Afgelopen maart ontstond door achterstallig onderhoud een flinke lekkage, waardoor het bad leegliep. Dat is inmiddels hersteld. Nu moet de 750.000 liter water er weer in.